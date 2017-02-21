جار يلعب على الحبلين

كلنا يعلم بأن قبائل منبه المحادة لمحافظة الداير وفي مقدمة هذه القبائل قبيلة بني عياش قد قاموا بالتحالف مع مليشيات الحوثي والمخلوع صالح ضد الشرعية اليمنية وقوات التحالف الداعمة للشعب اليمني والذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ انطلاق عاصفة الحزم قامت قبائل منبه وفي مقدمتها قبيلة بني عياش كما اسلفت بفتح حدودها لمليشات الحوثي بل وتساند وتأوي هذه المليشيات ويدعون انهم مغلوبين على امرهم متناسين بأنه لم يعد يخفى علينا ولائهم للحوثي.

وعلى العموم لايهمنا موقفهم مع الحوثي فقواتنا المشتركة المرابطة على ثغور الوطن تقف بكل حزم لردع اي عدو كائنا من كان .

ولكن الغريب في الأمر هو تواجد ابناء قبائل منبه بيننا ومعنا منهم من هو مقيم ومنهم من يحمل بطاقة زائر ومنهم المتسللين وقيامهم بالدعم المادي واللوجستي للعدو من داخل محافظتنا ومراكزها فتجدهم يروجون الممنوعات ويقبضون مبالغ هائلة يدعمون بها مليشيات الحوثي وربما يمدونهم بالأحداثيات لمواقع الرقابات السعودية ويشاركون بالهجوم على قواتنا مستغلين معرفتهم بالطبيعة الجغرافية الصعبة .

وللعل الهجوم الذي وقع على نقطة الرقابة بالملزوز في ضمد خير دليل فمن يستمع للاصوات في الفديو الذي تداولته الكثير من المواقع يعرف فيما يدع مجال للشك بأن هذه الاصوات لمشاركين من قبائل عياش فهم يخططون ويساندون ويشاركون في اي هجوم .

والسؤال الذي يطرح نفسه.

لماذا لايتم التعامل وفق اوامر سمو سيدي ولي العهد وزير الداخلية ويجلون من محافظتنا حتى نأمن شرهم ؟

فأما يرجعون للداخل اليمني ويعاملون كعدو وأما يجلون لمسافة بعيده في الداخل السعودي وفق توجيهات ولاة الامر حتى لايستطيعو التعاون وتمويل العدو.

وهنا اجزم بأننا سوف (نضرب عصفورين بحجر) نحد من كثرة التهريب وكذلك نقطع تمويل العدو .

اثق تمام الثقة بأن سعادة محافظ الدابر ومشائخ قبائل المحافظة والجهات ذات العلاقة قادرون اجتثاث هذا الوباء الخطير متى ماتعاون الجميع وعلى سبيل المثال يكلف كل شيخ بحصر المقيمين في قبيلته وابلاغ المحافظة للتخذ اللازم.

اما السكوت على وضعهم فهذا زيادة الاعباء على حماة الوطن يواجهون العدو في الشريط الحدودي أو يواجهون العدو الذي يسرح ويمرح بيننا واقصد بذلك الساكنين والعاملين منهم داخل المحافظة ومراكزها اما المتسللين فدور الجهات الامنية يذكر فيشكر.

في الختام اسأل الله ان يوفق ولاة امرنا ويحفظ حماة الوطن المرابطين على الثغور وان يديم علينا الصحة في الابدان والامن في الاوطان

هذا والله الموفق