اعتماد “برنامج المبعوث” كأداة تسويقية لجلب اجتماعات الجمعيات الدولية الى المملكة

استعرض المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أبرز مبادرات البرنامج لتطوير اجتماعات الجمعيات الاهلية والمهنية والطبية والعلمية، مشيرا إلى أن العديد من المبادرات تم إنجازها بشكل كامل ومنها إيجاد مناسبة سنوية للجمعيات، وتشغيل البوابة الالكترونية للبرنامج بهدف تبسير اصدار تراخيص الفعاليات وتوفير المعلومات، واعتماد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات وتعميمها والتأكيد على تطبيقها من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتيسير اصدار تأشيرات المتحدثين بالتعاون مع وزارة الخارجية.

ونوه العيسى خلال مشاركته في يوم الجمعيات السعودي الذي يقام ضمن فعاليات المنتدى السعودي الرابع للمؤتمرات والمعارض أن البرنامج يدعم العديد من المبادرات التي لازالت في طور التنفيذ والانتهاء منها تأسيس الأكاديمية السعودية للمعارض والمؤتمرات، والجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات، والمكتب السعودي للمتحدثين

وقال :” هناك عدد من المبادرات التي نعمل على تحقيقها في وقت قريب منها تحقيق التكامل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تراخيص فعاليات الاعمال التي تعقدها الجمعيات الاهلية والخيرية، و التكامل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يخص الجمعيات الصحية. ولقد صدرت موافقة المقام السامي على مشاركة المملكة في معرض ايميكس بمدينة فرانكفورت في عام 2017م التي تهدف الى تسويق المملكة كوجهة لاقامة اجتماعات الجمعيات الدولية. كما اعتمدت اللجنة الاشرافية للبرنامج برنامج المبعوث الذي يعتبر أداة تسويقية تهدف إلى جلب اجتماعات الجمعيات والمنظمات الدولية لتعقد في المملكة،

واضاف العيسى في مشاركته في الجلسة الثانية من يوم الجمعيات السعودي على وجود العديد من المبادرات المستقبلية التي يجري دراستها توسيع نطاق إشراف البرنامج ليشمل المؤتمرات الحكومية وجميع المعارض. وكذلك إيجاد نظام الكتروني للتأشيرات لزوار المعارض والمؤتمرات، وتأسيس الشركة السعودية للمعارض المؤتمرات، والاستفادة من الأصول الحكومية لمنشآت المؤتمرات والأراضي المخصصة للمعارض والمؤتمرات بشكل ربحي تنموي.

و قال المهندس طارق عبدالرحمن العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ان الجمعيات تعد من أكثر الجهات تأثيرا على صناعة الاجتماعات السعودية، وان الكثير من المؤتمرات والمنتديات والملتقيات والاجتماعات الكبيرة التي عقدت على مستوى العالم تمت إقامتها من قبل الجمعيات الدولية والإقليمية والوطنية، ولهذا يعمل البرنامج مع شركائه من الوزارات المعنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الصحة على تطوير البرامج التي تدعم الجمعيات السعودية لما في ذلك من تأثير مباشر على نمو صناعة الاجتماعات في المملكة.

وأكد أن الهدف الرئيس من إقامة يوم الجمعيات السعودي هو تطوير قدرات الأمناء والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين العاملين في إدارة الجمعيات المهنية، والعلمية، والطبية في المملكة، ليصبح لديهم القدرة على تنظيم اجتماعات ومؤتمرات متميزة، وأيضا لتمكينهم من بناء الشراكات مع نظرائهم في الجمعيات الدولية، وبالتالي النجاح في استقطاب المؤتمرات الدولية إلى المملكة.

وأشار العيسى إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى بناء علاقة عمل قوية مع قطاع الجمعيات في المملكة، منوها الى أن المؤتمرات هي أداة فعالة لتقديم مواضيع تعليمية وفرص تنموية ومهنية لأعضاء الجمعيات ومسؤوليها.

وبين أن يوم الجمعيات السعودي سيكون قيمة مضافة للمنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض لأنه يحاكي شريحة رئيسة من جانب الطلب في قطاع المؤتمرات أو ما يسمى ب”مشتري المؤتمرات”، مما يعزز من تحقيق المنتدى لأهدافه المرجوة.

وسيتضمن اللقاء عددا من ورش العمل المساعدة في تطوير أداء الجمعيات بشكل ناجح، بمشاركة مختصين في إدارة الجمعيات وإدارة المؤتمرات، يستعرضون تجاربهم في الإدارة الفعالة للجمعيات، والتسويق الفعال لأعمال الجمعية، وطرق تطوير الإيرادات للجمعيات.

من جهته، كشف الدكتور سالم الديني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عدد من الخطط والبرامج التي تعكف عليها وزارة العمل، لغرض تطوير أداء العاملين في القطاعات الغير ربحية، والتوسع بهذا القطاع بنسبة زيادة 20% الى عام 2020 كمرحلة أولية وإضافة أكثر من 20 ألف وظيفة تستهدف القطاع الغير ربحي وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وقال وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: “بدأنا فعلياً بمرحلة التدريب على وظائف القطاعات الغير ربحية وأطلقبنا مبادرتين للإستدامة المالية عبر محفظة مالية بمقدار مليار ريال، وهي محفظة مشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص وصندوق تنمية الموارد البشرية، والتي ستعمل الوزارة على حوكمتها ، كما سنطلق قريبا حوسبة مالية لتلك الجمعيات للوصول الى الإستدامة المالية المرجوة، الى جانب تخصيص 150 مليون ريال للتدريب وبناء القدرات بدلاً من الإعانة ونحن نسير بخطى ثابته للوصول الى النتاىئج المرجوة”.

الى جانبه، تحدث الدكتور تركي المبرد، وهو مستشار بوزارة التعليم، حول مفهوم الجمعيات العلمية التي تقبع تحت مظلة وزارة التعليم وامكانية تطويرها بما يتوافق مع رؤية 2030، قائلاً: “الجمعيات السعودية العلمية تحظى بدعم الدولة وهي من أهم القضايا التي تشمل الرؤية الوطنية وما يخص تنمية الإنسان والمجتمع، الى جانب التنمية الثقافية وتنمية الموارد البشرية والخدمة المجتمعية”.

وأضاف الدكتور المبرد: “وزارة التعليم ترعى الجمعيات العلمية عبر الدعم والتمكين لتلك الجمعيات، خصوصاً أنه لدينا في المملكة 130 جمعية علمية موزعة على حسب الجامعات السعودية، حيث أن برامج الجمعية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالبحث العلمي في الجامعات وما يخص منظومة العمل وجودة البرامج المقدمة من الجمعيات العلمية والمتطلبات المتعلقة بالتنمية المهنية، ولكي تكون الوزارة مؤثرة، فقد عملت دراسة بالشراكة مع الجمعيات العلمويةوالتي خلصت الى تعرض القطاع الى كثير من اللتحديات التي لا بد من مواجهتها وحلحلتها بطريقة علمية ممنهجة”.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمد العبيداء، المشرف العام على إدارة الجمعيات في جامعة الملك سعود، أن هناك عدد من المعوقات لتطوير الجمعيات العلمية، أولها غيابها عن المشهد التنموي خصوصاً أن لدينا 17 جمعية علمية تكاد تكون الإمكانيات فيها ضعيفة إدارياً ، مرجعاً ذلك الى الضعف الإداري فيها الى جانب العدد الكبير للجمعيات، حيث لا يستطيعون توفير كفاءات إدارية كافية لإدارة تلك الجمعيات.

وحول التحديات النظامية لتطوير الأداء المهني للجمعيات، قال الدكتور العبيداء، “التحديات النظامية حدث ولا حرج، خصوصاً أنه لا توجد مرونة في الجمعيات الحالية وهي ما زالت تتبع نفس الآلية المعتمدة منذ عام 1421هـ، الى جانب عدم وجود صبغة علمية لتلك الجمعيات اضافة الى عدم وجود سجل تجاري لها”.