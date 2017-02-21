أمير جازان يكرم المتميزين والمتميزات بتعليم صبيا

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم بديوان الإمارة المتميزين والمتميزات بإدارة تعليم صبيا من المعلمين والمعلمات والطلاب.

جاء ذلك خلال إستقبال سمو أمير منطقة جازان لمدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ومساعديه والحاصدين لجائزة التعليم للتميز في دورتها السابعة من المعلمين والطلاب .

وقد تشرف الجميع بالسلام على سموه الكريم ثم هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز إدارة تعليم صبيا على هذه المنجزات المتتالية، موضحا بأن هذا التفوق والتميز في ميدان التعليم والتربية لهو نواة ولبنة في بناء الوطن في شتى المجالات، وأنه الانطلاقة لسواعد النماء والتطور في سبيل رفعة الوطن والمنطقة، مشيدا سموه بتفوق وتميز طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات إدارة تعليم صبيا متمنيا لهم دوام التفوق.

وأضاف سموه قائلا: أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تعليم صبيا ولكافة العاملين من مشرفين ومعلمين وطلبة وإداريين والذين شرفوا المنطقة بنتائجهم المبهرة والطيبة على جميع الأصعدة والميادين متمنياً أن يكون رصيد إدارة تعليم صبيا ومنسوبيها هذا العام من الإنجازات أكبر وأقوى.

وأبدى مدير تعليم صبيا سعادته بهذا التكريم وأنه يأتي إمتداد لما يوليه سمو أمير المنطقة من رعاية واهتمام بالتعليم ومنسوبيه في جميع المجالات مثمنا توجيهات سموه ومعالي وزير التعليم لأبنائهم الطلاب ومنسوبي التعليم والتي تحثهم دائما على بذل المزيد من الجهد سعيا للوصول إلى التميز و أعلى الدرجات العلمية .

وأضاف د. عسيري أن إدارة تعليم صبيا قد حققت المركز الرابع في جائزة وزارة التعليم للتميز على مستوى المملكة في فرع التميز الإداري، كما أن تعليم صبيا قد حصد أربع جوائز تميز في جائزة التعليم للتميز في دورتها السابعة شملت فئة المرشد الطلابي والتي فاز فيها الأستاذ حافظ حبيبي بالمركز الثالث والأستاذ حسن عماري المركز العاشر وفي فئة المرشدة الطلابية ققت الأستاذة زكية الأمير المركز الثامن فيما كرم الأستاذ محمد مران ضمن أفضل خمسة منسقين على مستوى المملكة.

كما تسلم سمو الأمير محمد بن ناصر نسخة من التقرير السنوي لإدارة تعليم صبيا والذي شمل عددا من البرامج والفعاليات والأنشطة والمشاريع المدرسية والنوعية التي نفذت خلال العام المالي 2016 م .

فيما زف مدير تعليم صبيا ، لسموه الكريم افتتاح ثلاثة مكاتب تعليمية جديدة في كلا من صبيا و ضمد و الريث والتي ستخدم تلك المحافظات وطلابها تعليميا وتربويا.

وفي ختام اللقاء عبر مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على ما يمنحه للجميع من توجيهات ودعم ورعاية متواصلة لتحقيق أفضل الإنجازات التعليمية وصولا لأعلى درجات التميز سواءعلى مستوى المملكة أوعلى المستوى العالمي والدولي، سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.