بالصور: مجمع الجعدية تحت شعار “الشجرة حياتنا” يفتتح اسبوع الشجرة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات أسبوع الشجرة في مجمع الجعدية تحت شعار “الشجرة حياتنا” حيث دشن قائد مجمع الجعدية أحمد بن حاسر طوهري ، و فريق فرع الزراعة بأحد المسارحة الذي تضمن الأستاذ تيهان هزازي و الأستاذ عبدالله مشرقي ،وبعض ممثلي الزارعة ، إضافة إلى الزملاء المعلمين المرشد حسين مباركي ،ووكيل المدرسة حسين كريري، و رائد النشاط يحيى حكمي ، و عددا من الزملاء المعلمين الذين شاركوا في فعاليات أسبوع الشجرة للعام 1438 وسط تفاعل و مشاركة الطلاب .

و تم غرس عددا من الأشجار والشتلات وتم توزيع كميات من الشتلات من فرع الزارعة بأحد المسارحة على الطلاب و المعلمين ، بالإضافة لتوزيع العديد من اللوحات التوعوية عن أسبوع الشجرة في مجمع الجعدية و المنشورات الهادفة و المتنوعة .

هذا وقد حث قائد مجمع الجعدية الجميع على أهمية المحافظة علي الشجرة لما لها من أهمية بالغة في حياتنا مؤكدا أن الشجرة رمز العطاء لذا يجب المحافظة و العناية بها مقدما شكره لموظفي الزراعة على جهودهم لزيارة مجمع الجعدية و إحياء أسبوع الشجرة . من جانبه تحدث مرشد المرحلة الثانوية حسين مباركي ،وهو معلم الأحياء السابق و الخبير قائلا :” الشجرة تعمل على تنقية الهواء و تعطي منظرا جميلا ولها أهمية بالغة في نفوسنا “. فيما أكد المعلم جابر كعبي قائلا :” يعد أسبوع الشجرة محفزا لتوعية الطلاب بأهمية الشجرة “. من جهته أكد رائد النشاط قائلا :” و ليكن شعارنا دائما ازرع و لا تقطع “