 بالصور: مجمع الجعدية تحت شعار “الشجرة حياتنا” يفتتح اسبوع الشجرة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

بالصور: مجمع الجعدية تحت شعار “الشجرة حياتنا” يفتتح اسبوع الشجرة

بالصور: مجمع الجعدية تحت شعار “الشجرة حياتنا” يفتتح اسبوع الشجرة
جازان ـ خالد محزري
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء  فعاليات أسبوع الشجرة في مجمع الجعدية تحت شعار “الشجرة حياتنا” حيث دشن قائد مجمع الجعدية أحمد بن حاسر طوهري ، و فريق فرع  الزراعة  بأحد المسارحة الذي تضمن الأستاذ تيهان هزازي و الأستاذ عبدالله مشرقي ،وبعض ممثلي الزارعة ، إضافة إلى الزملاء المعلمين المرشد حسين مباركي ،ووكيل المدرسة حسين كريري،  و رائد النشاط يحيى حكمي ، و عددا من الزملاء المعلمين الذين شاركوا في فعاليات أسبوع الشجرة للعام 1438 وسط تفاعل و مشاركة الطلاب  .
و تم غرس عددا من الأشجار والشتلات وتم توزيع كميات من الشتلات من فرع الزارعة بأحد المسارحة على الطلاب و المعلمين  ، بالإضافة  لتوزيع  العديد من اللوحات التوعوية عن أسبوع الشجرة في مجمع الجعدية و المنشورات الهادفة و المتنوعة  .
هذا وقد حث  قائد مجمع الجعدية  الجميع على أهمية المحافظة علي الشجرة لما لها من أهمية بالغة في حياتنا مؤكدا أن الشجرة رمز العطاء لذا يجب المحافظة و العناية بها مقدما شكره لموظفي الزراعة على جهودهم لزيارة مجمع الجعدية و إحياء أسبوع الشجرة   . من جانبه تحدث مرشد المرحلة الثانوية حسين مباركي ،وهو معلم الأحياء السابق و الخبير قائلا :” الشجرة تعمل على تنقية الهواء و تعطي منظرا جميلا ولها أهمية بالغة في نفوسنا  “. فيما أكد المعلم جابر كعبي قائلا :” يعد أسبوع الشجرة محفزا لتوعية الطلاب بأهمية الشجرة “. من جهته أكد رائد النشاط قائلا :” و ليكن شعارنا دائما ازرع و لا تقطع “
.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*