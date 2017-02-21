“الإغلاق” و “الغرامة” لمستخدمي “الأكياس البلاستيكية” لحفظ الأغذية

أمهلت أمانة محافظة جدة المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوان ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة، الأول من جمادى الآخرة لتصحيح المخالفات، مؤكدة أنها ستبدأ فور انتهاء المهلة حملات تصحيحية تشمل جميع نطاقات البلديات الفرعية، وسيتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين تشمل الغرامات المالية والإغلاق الفوري.

وكانت الأمانة أصدرت تعميما على جميع المحلات “وفقاً للوطن” والتي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوان ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة، وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليست لديها “سيور” لتبريد الخبز وأفران التميز والمطاعم والفوالين بضرورة وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز والأرز والدجاج والفول، واستبدالها بالأكياس الورقية أو أوعية القصدير أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة، بشرط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية، والتأكيد على المخابز بعدم تعبئة الخبز في الأكياس البلاستيكية وهو ساخن.