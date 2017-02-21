عند 7057.79 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضًا

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضًا 14.11 نقطة ليقفل عند مستوى 7057.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 214 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, والرياض ريت, وجازادكو, وصدق, وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات وفا للتأمين, وأسمنت ام القرى, وإتحاد الخليج, والوطنية, وساب للتكافل, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.53%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والرياض ريت, والإنماء, وزين السعودية, والجزيرة ريت, هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات الرياض ريت, والإنماء, وسابك, والجزيرة ريت, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.