“واتساب” تعلن عن ميزة Status المشابهة لـ “سناب شات”

متابعة – نوفل الغرابي

أعلنت “واتساب” عبر مدونتها اليوم الثلاثاء أنه تزامناً مع عيد ميلادها الثامن والذي يوافق 24 فبراير تم إطلاق ميزة الحالة الجديدة WhatsApp Status المشابهة لفكرة تطبيق سناب شات بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن مستخدم التطبيق يستطيع من خلال تبويب حالتي الجديد مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع جهات الاتصال مع إمكانيات مثل الكتابة والرسومات ووضع الملصقات والرموز التعبيرية وغيرها كما هو موجود على سناب شات.

وأكدت أن جميع مايتم مشاركته يكون مشفراً وآمناً تماماً مثل محادثات واتساب حيث يمكنك اختيار من يشاهد حالتك من جهات الاتصال أو إرسالها لبعضهم والرد عليهم من خلال الخاص.