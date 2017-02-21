جامعة .. تفصل 27 طالبة شاذة !

أفادت مصادر أن جامعة أم القرى فصلت 27 طالبة ممن يطلق عليهن “البويات”، قائلةً إنهن ارتكبن عدة مخالفات أوجبت قرار الفصل.

ونقلت المصادر أن أبرز المخالفات التي رصدتها الجامعة على الطالبات: قصات شعر، عدم وضع مكياج، عدم وجود أخراص واكسسوارات، ارتداء ملابس لماركات رجالية، التشبه بالرجال في المشي، الملامح الحادة والأكتاف العريضة وشامة الوجه، والملابس الغامقة والتيشيرت الخناقية، بعض أنواع الأحذية، وصبغات الشعر الفاتحة.

من جانبهن، ردت الطالبات وفقاً لـ”مكة”، أن قصات شعرهن عادية، ولم تكن شاذة (بمعنى حلق بماكينة)، ولا يضعن المكياج لمعاناتهن من حساسية جلد، والماركات الرياضية التي يرتدينها مخصصة للرجال والنساء، وطريقة المشي ليست دليل تشبه، وبالنسبة للملامح الحادة والأكتاف العريضة وشامة الوجه فإن الملامح والجسد من خلق الله، وعن الملابس الغامقة والخناقية فذكرن أنها ملابس عادية ويصنفونها ملابس (إيمو)، وأما صبغات الشعر الفاتحة فأكدن أن لون الشعر حرية شخصية.

يشار إلى أن مسؤولاً في وحدة الإعلام والاتصال بالجامعة، قال إن قرار فصل الطالبات صدر خلال الفصل الماضي، مبيناً أنه يمكن للطالبات المفصولات التظلم من القرار، عبر تقديم طلب كتابي بتخفيف العقوبة للجهة المعنية، حيث يدرس الطلب من قبل لجنة التأديب ويقاس إلى مجمل وضع الطالبة ويتخذ القرار المناسب.