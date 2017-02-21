البنوك: تعلن موعد جاهزية أجهزة الصراف الآلي لإيداع العملة المعدنية

أكد رئيس لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” منحت البنوك مهلة 6 أشهر لإعادة برمجة أجهزة الصرف الآلي لتكون جاهزة لإيداع العملة الجديدة “الورقية والمعدنية”.

وأضاف حافظ، وفقاً لـ”عكاظ”، أن البنوك ليست بحاجة لاستبدال أجهزة الصراف الحالية لتستوعب إيداع العملة الجديدة، إنما الأمر يحتاج فقط لإعادة برمجة، مؤكداً أن العمل يجري في البنوك لإعادة برمجة أجهزة الصرف الآلي لتكون قادرة على استيعاب إيداع العملة السعودية الجديدة خلال المهلة المحددة.

وأوضح رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن الإصدار الجديد من العملة لم يمض على إصداره سوى شهرين، لذلك لا يجب مقارنة تداوله بالإصدارات السابقة، مشيراً إلى أن “ساما” وفرت كميات كبيرة من العملة الجديدة للمصارف والمحال التجارية، بما في ذلك العملة المعدنية حتى كسور الريال.