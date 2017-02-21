“الشورى” .. مطالب بالسماح للجامعات العالمية بفتح فروع لها بالمملكة

طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بالسماح للجامعات العالمية بفتح فروع لها داخل المملكة، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436/ 1437هـ.

وكان العضو قد أشار في بداية مداخلته إلى ما اعتبره معاناة الطلاب المبتعثين لتصديق شهاداتهم من قبل وزارة التعليم، ورأى أن تضم اختبارات “قياس” إلى مناهج المرحلة الثانوية، حتى لا يجلس الطالب للشهادة الثانوية ثم يعود ليجلس لاختبارات قياس التي توازي اختبارات الشهادة الثانوية حسب رؤيته.

يذكر أن اللجنة، كانت قد أوصت بحصر المعلمين والمعلمات في جميع التخصصات وتوزيعهم حسب احتياجات الوزارة، والعمل على حل مشكلة التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، وطالبت في توصية أخرى الوزارة بمراجعة سياساتها وأهدافها المرتبطة برؤية المملكة 2030، وتعزيز تفعيل مبادرات البرنامج الوطني 2020.