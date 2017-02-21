 توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق المملكة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق المملكة

توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق المملكة
فيفاء أون لاين- متابعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية تسبقها نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بدءاً من الغد على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف .
وأشارت الإرصاد إلى أن الحالة ستمتد إلى منطقتي حائل والقصيم، ومنطقتي الرياض والشرقية، تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية منها، يومي الخميس والجمعة القادمين، فيما توقعت بانخفاض في درجات الحرارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني في الرؤية الأفقية من يوم الخميس القادم على شمال وغرب المملكة ، ومن ثم على وسط وشرق المملكة .

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