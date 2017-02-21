 حملة على مقاهي الطرق السريعة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

حملة على مقاهي الطرق السريعة

حملة على مقاهي الطرق السريعة
فيفاء أون لاين - مكة المكرمة

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس جولة ميدانية شملت عدد من المقاهي والمطاعم الواقعة على الطرق السريعة داخل نطاق البلدية ، التي تشهد إقبالا من مرتادي الطرق، أغلق خلالها عدد منها لوجود ملاحظات صحية وبيئية وتدني مستوى النظافة والإخلال بالعديد من الاشتراطات الصحية .
وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية شكلت فريقا رقابيا للوقوف على عدد من المقاهي والمطاعم، حيث صودر (40) كيلو من الدواجن والكبدة والعديد من معدات الطبخ ، إضافة إلى كميات من المعسل والجراك والشيش المستخدمة .
وأكد رئيس البلدية أن الفرق الرقابية تقوم بالجولات التفتيشية على تلك المحلات بشكل مفاجئ، للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية وسلامة الأطعمة المعروضة والأدوات المستخدمة والعاملين ، وذلك حرصا على تحقيق أفضل مستوى من الاصحاح البيئي .

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