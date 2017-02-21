أمير جازان يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم، السفير الياباني لدى المملكة سيتسو أوموري، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات المشتركة بين البلدين ومناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالجالية والرعايا اليابانيين العاملين بالمنطقة، إلى جانب الفرص الاستثمارية بمدينة جازان الإقتصادية .

حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري .

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