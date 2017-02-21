 ضباط ومسئولين بجازان يشاركون في احتفالات أهالي البديع بشيخهم الجديد | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

على شرف رئيس مركز وادي جازان

ضباط ومسئولين بجازان يشاركون في احتفالات أهالي البديع بشيخهم الجديد

ضباط ومسئولين بجازان يشاركون في احتفالات أهالي البديع بشيخهم الجديد
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أنهت اللجان الخاصة بتنظيم مراسم الحفل ببلدة البديع التابعة لمركز وادي جازان تحضيراتها بشكل مكثف استعداداتها لإقامة احتفالات أهالي وأعيان البديع بمناسبة صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز بتنصيب الشيخ محمد بن حسن شامي شيخا لقبائل البديع خلفا لوالده رحمه الله ، حيث دعا أهالي وأعيان البديع شخصيات بارزة وعدد من الضباط ومديري الإدارات والمشايخ بمنطقة جازان لحضور المناسبة والتي ستقام مساء الخميس 26 / 5 / 1438هـ على شرف رئيس مركز وادي جازان الأستاذ عبدالله البراق وشيخ شمل قبائل وقرى وادي جازان الشيخ محمد بن حسين عقيل وذلك بقاعة شذا للمناسبات بالبديع والقرفي ، وستشتمل فقرات الحفل على عدد من الفقرات والبرامج المتنوعة ومن أبرزها الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية ومشاهد تحكي تاريخ البديع وتطورها من الناحية العمرانية والخدمات الحكومية والنهضة الحديثة في كافة المجالات بالإضافة إلى مشاركة لمجموعة من الأطفال ضمن برامج الحفل ، وسيتم في نهاية الحفل تقديم العديد من الهدايا القيمة للمحتفى به الشيخ محمد بن حسن شامي قبل تناول وجبة العشاء المعدة لهذه المناسبة الكبرى .

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