محافظ صبيا يدشن المعرض الخامس للتوعية بحمى الضنك في ثانوية صبيا الثانية(بنات)

دشن سعادة محافظ صبيا رئيس لجنة الاصحاح البيئي الاستاذ/علي بن موسي زعلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء1438/5/24 المعرض التوعوي الخامس للتوعية بحمى الضنك في ثانوية صبيا الثانية(بنات)بحضور المساعد للشؤون المدرسية الاستاذ/ربيع بن مهدي عطية

ومدير شىؤون المراكز الصحيه بالقطاع الغربي الاستاذ عيسى ابراهيم العيادي وشيخ المركز الاعلى الشيخ/احمد علي شامي ومنسق لجنة الاصحاح البيئي بالمحافظة الاستاذ/احمد حسن خواجي

واوضح المدير التنفيذي لحملة التوعية بحمى

الضنك بمحافظة صبيا(صبيا …بلا ضنك) مدير الصحة المدرسية بتعليم صبيا الاستاذ/علي بن يحيى مصيخ ان هذا المعرض يهدف الى التوعية والتثقيف الصحي لمجمتع صبيا والمراكز التابعة لها ورفع مستوى الوعي الصحي لمكافحة البعوض الناقل للمرض وكيفية التخلص من اماكن تكاثر البعوض والتوعية بخطورة تخزين المياة في الاوعية المكشوفة وردم المستنقعات للمياه الراكدة وذلك بالتعاون بين الجهات ذلك العلاقة بالصحة العامة في تعليم صبيا والشؤون الصحية والمحافظة

ويستمر هذا المعرض لمدة اسبوعين حيث يحتوي على نشرات توعوية ومجسمات وافلام

ومطويات للتوعية بحمى الضنك وفي الختام

كرم المحافظ والمساعد للشؤون المدرسية الاستاذ/حسن كناني نيابة عن قائدة المدرسة الاستاذة/سلمي ابوذياب منوها بدرو المدرسة في توعية المجتمع الخارجي متمنيا استمرار مثل هذه البرامج التوعوية في المدارس والتي تخدم اكثر شرائح المجتمع واحوجهم للتوعية وهم طلاب وطالبات المدارس