 بالصور:الأميران سلطان بن سلمان وفيصل بن سلمان يزوران مركز رعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

استقبلهما نحو 100 طفل وعدد من داعمي المركز

بالصور:الأميران سلطان بن سلمان وفيصل بن سلمان يزوران مركز رعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة

بالصور:الأميران سلطان بن سلمان وفيصل بن سلمان يزوران مركز رعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة
فيفاء أون لاين - المدينة المنورة

احتشد أكثر من مائة طفل من منسوبي مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة صباح اليوم الاحد 22 جمادي الأولى 1438هـ ، ليكونوا في استقبال زيارة كريمة جمعت صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة ، وعدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي ورجال الاعمال أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية .

وعلى مدى ساعة احتفى المركز بضيوفه في جولة شملت الأقسام العلاجية والتأهيلية والتعليمية ومساكن الأطفال ، حيث تم تقديم شرحا متكاملاً  للنقلة النوعية التي حققها المركز خلال العام الأخير سواء على صعيد استكمال فريق العمل ، أو توفير أحدث تجهيزات العلاج الوظيفي والطبيعي ، وفي وحدات علاج عيوب النطق وعلاج الاسنان ، وكذلك تطوير برامج الرعاية في مساكن الأطفال ومضاعفة أعداد الأطفال المستفيدين منها .

وقدم مدير المركز هيثم عثمان تقريراً عن مخرجات المركز خلال العام 2016 م ، وفي مقدمتها تضاعف أعداد الأطفال المشمولين ببرنامج الدمج في مدارس التعليم العام ، واستيعاب كافة الأطفال المدرجين على قائمة انتظار المركز بعد استكمال فريق التأهيل بكفاءات مميزة ، وتفاعل أهل الخير بمنطقة المدينة المنورة لتزويد المركز باحتياجاته من احدث تقنيات العلاج والتأهيل كأول مركز من نوعه  في الشرق الأوسط .

وخلال الجولة حرص سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية وسمو أمير منطقة المدينة المنورة والضيوف على تقديم الهدايا للأطفال وتبادل الحديث معهم والتقاط الصور ، الامر الذي ضاعف من سعادة الأطفال وذويهم .

وفي ختام الزيارة أعرب سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة من اهتمام ودعم للمركز ، ولحرصه على تذليل أي صعوبات تواجه خطط وبرامج تطوير برامج الرعاية التي يقدمها ، وكذلك مساندته الكريمة للمشروعات التي يتبناها المركز لتوفير مصادر دخل تسهم في دعم ميزانية تشغيله وخدماته المجانية .

ووجه سموه تحية امتنان وعرفان لأعضاء الجمعية العمومية للجمعية بالمدينة المنورة ولأهل الخير لما يقدمونه من دعم ومساندة للمركز منذ انشاءه ، الامر الذي مكنه من يستمر كأحد أهم صروح الرعاية الخيرية في المملكة العربية السعودية .

وأشاد سموه بجهود منسوبي المركز وتميزهم في تطوير الاداء ، وتحقيق نتائج قياسية على كافة صعد برامج الرعاية والتأهيل..

 

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