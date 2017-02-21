استقبلهما نحو 100 طفل وعدد من داعمي المركز بالصور:الأميران سلطان بن سلمان وفيصل بن سلمان يزوران مركز رعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة

احتشد أكثر من مائة طفل من منسوبي مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة صباح اليوم الاحد 22 جمادي الأولى 1438هـ ، ليكونوا في استقبال زيارة كريمة جمعت صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة ، وعدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي ورجال الاعمال أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية .

وعلى مدى ساعة احتفى المركز بضيوفه في جولة شملت الأقسام العلاجية والتأهيلية والتعليمية ومساكن الأطفال ، حيث تم تقديم شرحا متكاملاً للنقلة النوعية التي حققها المركز خلال العام الأخير سواء على صعيد استكمال فريق العمل ، أو توفير أحدث تجهيزات العلاج الوظيفي والطبيعي ، وفي وحدات علاج عيوب النطق وعلاج الاسنان ، وكذلك تطوير برامج الرعاية في مساكن الأطفال ومضاعفة أعداد الأطفال المستفيدين منها .

وقدم مدير المركز هيثم عثمان تقريراً عن مخرجات المركز خلال العام 2016 م ، وفي مقدمتها تضاعف أعداد الأطفال المشمولين ببرنامج الدمج في مدارس التعليم العام ، واستيعاب كافة الأطفال المدرجين على قائمة انتظار المركز بعد استكمال فريق التأهيل بكفاءات مميزة ، وتفاعل أهل الخير بمنطقة المدينة المنورة لتزويد المركز باحتياجاته من احدث تقنيات العلاج والتأهيل كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط .

وخلال الجولة حرص سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية وسمو أمير منطقة المدينة المنورة والضيوف على تقديم الهدايا للأطفال وتبادل الحديث معهم والتقاط الصور ، الامر الذي ضاعف من سعادة الأطفال وذويهم .

وفي ختام الزيارة أعرب سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة من اهتمام ودعم للمركز ، ولحرصه على تذليل أي صعوبات تواجه خطط وبرامج تطوير برامج الرعاية التي يقدمها ، وكذلك مساندته الكريمة للمشروعات التي يتبناها المركز لتوفير مصادر دخل تسهم في دعم ميزانية تشغيله وخدماته المجانية .

ووجه سموه تحية امتنان وعرفان لأعضاء الجمعية العمومية للجمعية بالمدينة المنورة ولأهل الخير لما يقدمونه من دعم ومساندة للمركز منذ انشاءه ، الامر الذي مكنه من يستمر كأحد أهم صروح الرعاية الخيرية في المملكة العربية السعودية .

وأشاد سموه بجهود منسوبي المركز وتميزهم في تطوير الاداء ، وتحقيق نتائج قياسية على كافة صعد برامج الرعاية والتأهيل..