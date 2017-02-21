 الرياني يتوج جهود الزميل “أنور حكمي” بخطاب شكر وتقدير | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

الرياني يتوج جهود الزميل “أنور حكمي” بخطاب شكر وتقدير

الرياني يتوج جهود الزميل “أنور حكمي” بخطاب شكر وتقدير
علي جابر الفيفي - جازان

قدم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني خطاب شكر وتقدير للاعلامي المميز انور دوسري حكمي مشرف مدينة الملك فيصل الرياضية والمشرف على الانشطة الثقافية ومسؤول العلاقات العامة بالمكتب .
ويأتي التكريم تتويجا لما بذله من جهود كبيرة كان لها الاثر الفعال في نجاح انشطة المكتب .
بدوره “أنور حكمي” ثمن هذا التكريم وقال بتواضعه المعهود ان هذا التكريم يأتي بدعم زملائي في المكتب واللجان العاملة بالدوري واداريي ولاعبي الاندية المشاركة بالموسم الرياضي وبقدر كونه حافزا فإني اعتبره مسؤولية ملقاة على عاتقي لبذل المزيد من الجهد .

“فيفا اون لاين ” تهني الزميل الاعلامي انور حكمي متمنية له دوام التوفيق .

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