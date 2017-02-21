” التعليم والصحة ” يدشنان مبادرة “رشاقة” للتوعية من أضرار السُّمنة

دشن مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي بحضور مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، صباح اليوم (الثلاثاء) ، مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات “رشاقة”، وذلك بابتدائية الثغر الرائدة بالخالدية بحضور المساعد للشؤون المدرسية بتعليم جدة صديق خوجه .

وانطلقت الفعاليات بجولة على المعرض المصاحب للفعاليات التي أكد مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أنها تأتي ضمن الشراكة الفاعلة بين وزارة التعليم ووزارة الصحة مقدما شكره لمدير ومنسوبي صحة جدة ولزملائه منسوبي تعليم جدة وإدارة وطلاب مدرسة الثغر الرائدة على جهودهم التي ساهمت في نجاح هذه الفعالية التي سوف يكون لها أثر إيجابي على صحة أبنائنا الطلاب والطالبات من خلال توعيتهم بما تضمنته من برامج هادفه مثمنًا في الوقت نفسه جهود منسوبي إدارة الصحة المدرسية الذين انتقلت مهامهم مؤخرًا إلى وزارة الصحة.

وتوالت فقرات الحفل بالعروض المسرحية والأناشيد قبل أن تختتم بتكريم مدير التعليم للمنظمين والمشاركين في الفعاليات .

من جانبه أكد مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم جدة الدكتور صالح الدقيل أن الفعاليات والمعرض المصاحب لها احتوت على العديد من البرامج التوعوية التي ناقشت خطورة أمراض السمنة وارتباطها بالعديد من الامراض، وكذلك تعزيز جانب الوعي لدى الطلاب والطالبات وطرق الوقاية منها.

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