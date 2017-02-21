انطلاق فعاليات المنتدى الخامس للمرشدين السياحيين السعوديين المصدر..

انطلقت في الرياض أعمال منتدى المرشدين السياحيين السعوديين في يومه الأول ، بمناقشة تجارب عالمية في مجال الإرشاد السياحي قدمها الدكتور يوسف رشيد زريقات من الأردن.

وتناول المشرف العام على مشروع تطوير المسارات الإستراتيجية السياحية، عبدالله إبراهيم مطاعن.. المسارات السياحية ودور الإرشاد السياحي، وحول تدريب وتأهيل المرشدين تحدث بدر عبدالله العبيد مدير إدارة توطين المهن السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

تجربة نادي الإرشاد السياحي في جامعة الملك سعود قدمها المهندس ماجد المهنا.وتطرق الدكتور محمد اسماعيل ابو العطا من قسم إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي بجامعة الملك سعود إلى دور كلية السياحة والأثار بجامعة الملك سعود في مجال إعداد المرشدين السياحيين.

واختتمت فعاليات الجلسات بمناقشة قيم المرشد السياحي.. بإدارة وتقديم الدكتور سعد الخلف مؤسس ومدير شركة الرواد للقيم.

يشهد اليوم الثاني للمنتدى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الحفل الختامي للمنتدى وتكريم المرشدين المميزين من كافة مناطق المملكة، وتكريم الداعمين لنشاط الإرشاد السياحي.

يصاحب فعاليات المنتدى رحلات في “مسارات الرياض السياحية” للتعريف بالمواقع والمعالم، والترويج لمدينة الرياض كوجهة سياحية جاذبة.