ندوة عن المؤرخ والكاتب الأستاذ عبدالله الشهيل وتدشين كتابه محطات عمر

بحضورعدد كبير من المثقفين والأدباء، نظّم النادي الأدبي بالرياض ندوة بعنوان (المؤرخ والكاتب عبدالله بن محمد الشهيل) يوم الإثنين (23 جمادى الأولى 1438هـ ــ 20 فبراير 2017م)، وشارك فيها كلٌ من الدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيّع والدكتور منصور بن إبراهيم الحازمي والأستاذ محمد بن عبدالرزاق القشعمي وأدارها محمد بن صالح العميري.

وفي بداية الندوة تحدث رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله الحيدري مشيداً بجهود الأستاذ عبدالله الشهيل في خدمة النادي مدة تقترب من 30 عاماً.

بعد ذلك بدأت الندوة بحديث للدكتور منصور الحازمي فقال: لعلك يا عبدالله خير المتحدثين عن الصداقة والصديق وتذكرت أبا حيان التوحيدي الذي لا تشبهه في التشاؤم ولكنك تشبهه في تفتيق القول والمقابسات والوفاء عملة نادرة لا تزال تحتفظ بها رغم تذبذب سعرها في أسواق البيع والشراء وما عليك إن أنت انحزت إلى ما تراه صائبا، وإن تجمهر بعض الناس ضده ففي آخر الأمر لا يصح إلا الصحيح وأراك قد شغلتك الرئاسة عن الدراسة وفي جعبتك الكثير الذي يمكن أن يرفد ما قدمته سابقاً وأخصه الصور الأندلسية وفترة تأسيس المملكة وربما فكرت في التفريغ تماماً للبحث عن الدكتوراه ولكن أين الدكتوراه؟ وقد كبرت بعلمك وفضلك على كل الألقاب وبين الحازمي بأن كتاب عبدالله الشهيل الأخير “عبدالله بن محمد الشهيل محطات عمر” يحتوي على مسيرة حياته في أكثر من سبعين عاماً والكتاب في حوالي ستمائة صفحة ويتناول الموضوعات التالية تاريخ ومكان الولادة والمؤهلات والحياة العملية والنشاط الثقافي والمؤلفات والنشاط الإعلامي، وفي ختام حديثه قال الحازمي ماذا استطيع أن أقول إذن عن هذه الشخصية الكبيرة التي تحدثت عن نفسها وتحدث عنها الكثيرون وقد جمعتني بعبدالله الشهيل مناسبات كثيرة ومؤتمرات في داخل الوطن وخارجه وكان نعم الرجل المثقف المحب لوطنه وأمته أتمنى له ولنا نحن الرواد الصحة والعافية وحسن الختام.

ثم تحدث الدكتور محمد الربيّع بورقته وعنوانها “خواطر في ليلة التكريم”، وقال: إن معرفتي بأخي العزيز الأستاذ عبدالله الشهيل من خلال قراءاته لما يصدر من كتب ومقالات وما يقدم من برامج وما يشارك به في المنتديات وما يمثله مسؤولاً عن الشأن الثقافي في المملكة وذكر الربيّع بأن العلاقة ترسخت عندما عين رئيساً لمجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض عام1422هـ ووجد الشهيل نائباً للرئيس، وهنا دخلت علاقة جديدة قائمة على التعاون والتشاور في إدارة النادي وتنفيذ برامجه وركز الربيع عن مسارين في حياته وإبداعه وهي تكوينه الثقافي والعوامل المؤثرة في ثقافته والثاني توجهاته الفكرية من خلال نتاجه العلمي والثقافي المتمثل في كتبه ومقالاته ووقف الربيّع عند مكونات ثقافة الشهيل ومصادر المعرفه حيث كان يتنقل في حدائق المعرفة من فنون الأدب إلى تحليلات التاريخ ورصد حركيته وسبر أسرار الأحداث العربية والعالمية وتناول الربيّع إصدارات الشهيل في مجال التاريخ إذ أصدر كتابين وهما: فترة تأسيس الدولة السعودية المعاصرة 1407هـ والتطور التاريخ للدولة السعودية في دورها الأول والذي صدر عام 1423هـ، وقد بين الربيع بأن الشهيل بوصفه كاتباً عروبياً وصاحب مواقف واضحة من أحداث العالم العربي والصراع العربي الإسرائيلي جعله يصدر كتاباً مهماً بعنوان (إسرائيل وتحديثات المستقبل) عام 1423هـ.

وجاءت ورقة محمد القشعمي عن المحتفى به إذ ذكر أن معرفته بالشهيل تعود إلى قبل أكثر من ثلاثة عقود منذ تولى إدارة الأندية الأدبية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وسافر معه مرتين الأولى منذ 30 عاماً إلى جامعة الإمارات العربية بمدينة العين لحضور ندوة عن الهوية الوطنية بتنظيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج ولهذا قال أعتقد أنني أعرف الشهيل عن قرب لكوني كنت أعمل في إدارة الشؤون الثقافية وهو مدير الأندية الأدبية بالرئاسة، وأضاف: من يرى الشهيل لأول مرة يعتقد بأنه متعال ومتكبر ولكنه بالعكس بسيط وسهل لكنه معتد برأيه لا يتنازل عنه بسهولة وإن أحتد النقاش يشير بيده بمعنى الاستهانة بما يسمع. وذكر بأنه كان من المحظوظين عندما حصل على نسخه من كتابه فور صدوره قبل شهر (محطات عمر) واستمتع بسرد الشهيل لمحطات حياته وتنقله مع والده وبقية أفراد الأسرة حيث يعمل من مكة إلى الطائف فحائل فالمنطقة المحايدة بين العراق والمملكة واستعراضه لبدايات تكون مراكز الحدود والمحطات المحدثة لضخ البترول فيما يسمى خط التابلاين شمال المملكة، بعدها تحدث المحتفى به الأستاذ عبدالله الشهيل شاكراً النادي على هذا الوفاء الجميل في هذه الندوة وشاكراً الحضور والمشاركين في الندوة.

بعد ذلك بدأت المداخلات من الحضور، وفي نهاية الندوة تقدم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر وأخوه الأمير حسام والدكتور عبدالله الحيدري رئيس مجلس إدارة النادي والمدير الإداري فالح العنزي مكرّمين الأستاذ عبدالله الشهيل، بعدها دشّين كتابه (محطات عمر).