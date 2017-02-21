 مرور جازان يقبض على سائق متهور يسير عكس خط رئيسي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

مواطن وثق الحادثة بجوالة الخاص

مرور جازان يقبض على سائق متهور يسير عكس خط رئيسي

مرور جازان يقبض على سائق متهور يسير عكس خط رئيسي
جازان:نوال الفيفي

وثق مواطن بكاميرا جواله صباح اليوم الثلاثاء سائقاً متهوراً يسير عكس السير في خط رئيسي جنوب مدينة جازان، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

ويظهر السائق في مقطع الفيديو المتداول وهو يقود سيارة من نوع ثلاجة مواد مجمدة عاكساً للسير وبسرعة جنونية على خط رئيس جنوب مدينة جازان، في مخالفة صريحة للأنظمة، مُشكلاً خطراً بالغاً على قائدي المركبات الأخرى.

حيث تمكنت دوريات المرور والدوريات السرية بجازان من تحديد موقع السيارة رغم شح المعلومات عنها والقبض على السائق بطريق الأمير سلطان .

وثمن مدير مرور جازان العقيد راشد الغامدي هذا الانجاز الذي أدى الى القبض على السائق المتهور في وقت وجيز رغم شح المعلومات.

كما شكر الغامدي المواطن الذي قام بتصوير السائق المتهور وحث كل مواطن على التعاون مع رجال الأمن وقال أن المواطن هو رجل الأمن الاول.

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