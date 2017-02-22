مدير عام أدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان يتفقد أعمال التنفيذ والصيانة لعدد من المشروعات بمحافظة الداير بني مالك

تفقد سعادة مدير عام أدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان “المهندس محمد بن أحمد الحازمي “يوم الاثنين الموافق ٢٣-٥-١٤٣٨هـ أعمال التنفيذ والصيانة لعدد من المشروعات بمحافظة الداير بني مالك حيث اطلع على المعوقات، واطلع على المواقع التى تضررت جراء الامطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال الايام الماضية ، مؤكدا عزم الادارة على انجاز المشاريع بالمحافظة بأسرع وقت ممكن ، حيث ألتقى خلال زيارته بمحافظ الداير الاستاذ / محمد الشمراني في مقر المحافظة وتم مناقشة احتياجات المحافظة والأطلاع على ملاحظات الطرق وشكاوى المواطنين والتنسيق المشترك لما فيه تحقيق الصالح العام.

هذا وقد وقف “الحازمي ” على مشروع طريق عقبة الصلاله الحشر. وطريق آل يحيى – آلِ زيدان وطريق آل سعيد عثوان

وطريق وادي دفا وطريق جبل طلان …وقد استمع اثناء جولته في هذه المواقع لبعض ملاحظات الاهالي معربا لهم عن استعداده لدراسة هذه الملاحظات والعمل على تنفيذها .

وأكد “الحازمي ” أن الوقوف على المشاريع ومشاهدة العمل على أرض الواقع من أولويات عمل الإدارة، وقال: “كمسؤولين عن الطرق لا نستغني عن أي طرح أو رأي ومشورة من المسؤولين أو المواطنين لما فيه الصالح العام وبالذات في تحقيق توجيهات ولاة الأمر في خدمة المواطنين والمقيمين”.

وبين “الحازمي ” أن زيارته تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي “الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز” أمير منطقة جازان لتفقد احتياجات المواطنين في جميع انحاء المنطقة ولحل جميع العوائق التي تعترض المشروعات وبمتابعة وحرص من معالي وزير النقل وكافة المسئولين بالوزارة

مبينا أنه سيكون هناك زيارات متلاحقة لهذه المحافظة وبقية محافظات المنطقة