جراحة ناجحة بالمستشفى السعودي الالماني بجدة تنفذ حياة مواطن إثر إصابتة في حادث سيارة

قام فريق طبي لجراحة العظام والحوادث بالمستشفى السعودي الالماني بجدة بإجراء جراحة ناجحة لمواطن سعودي يبلغ من العمر40 عاماًإثر إصابتة بحادث سيارة مروع حيث حضر الى المستشفى وهو في غيبوبة تامة ويعاني من كسور متعدده

وكسر بالذراع الايمن مع وجود شلل بالعصب الكعبري للذراع واليد اليمني وسقوط بالرسغ وعدم القدره علي رفع اليد والاصابع وكسر بالمرفق الايمن وكسر بعظمه الفخذ الايمن

تم اجراء عمليه استكشاف جراحي وتصليح للعصب الكعبري والتثبيت الداخلي للكسر بشريحه ومسامير وتثبيت الكسر بالفخذ بمسمار نخاعي تشابكي

تحسنت حاله المريض بعد ثلاثه اشهر واستطاع تحريك اليد والاصابع بصوره طبيعيه وقد أوضح المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( ميكو ) المالكة لمجموعة مستشفيات السعودي الالماني ان مستشفيات السعودي الالماني تميزت بالجراحات الدقيقة في الحوادث وإصابات الملاعب منذ إنشائها في عام ١٩٨٨ وحتى الان تحتل الريادة في الشرق الأوسط والخليج في هذا المجال,

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