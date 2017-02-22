معرض التجارة الإلكترونية يواصل استقباله لطلبات المشاركة

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض التجارة الإلكترونية، استمرار استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في المعرض بنسخته الأولى، التي تقام تحت شعار “عالم التجارة الإلكترونية بين يديك”، خلال الفترة من 5 – 7 رجب 1438هـ الموافق 2 – 4 أبريل 2017م، وذلك بفندق الفورسيزون بالرياض.

ودعت اللجنة المهتمين بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي من شركات ومؤسسات وأفراد إلى المبادرة بالتسجيل في المعرض الذي يعد أكبر حدث للتجارة الإلكترونية من نوعه، حيث يعتبر فرصة ثمينة تتيح للمتخصصين إبراز أعمالهم وإنجازاتهم وتسويق منتجاتهم وتطبيقاتهم الإلكترونية، مشيرة إلى أن المعرض يتيح أيضا الفرصة للتواصل والتكامل بين المتخصصين والشركات التي تهدف للتكامل مع المشاريع الناشئة بهدف تنميتها وتطويرها.

ويأتي المعرض في الوقت الذي شهد مجال التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً نتيجة توفر طرق الدفع المناسبة وتحسن وسائل الشحن وتغير ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة لهذه التجارة لتوفر وسائل التواصل الاجتماعية وانتشار الهواتف الذكية التي أصبحت أحد القنوات الفعالة في إتمام العديد من العمليات الشرائية.

ويهدف المعرض إلى جذب كبرى الشركات المهتمة بالتجارة الإلكترونية واحتضانها تحت سقف واحد، حيث تعتبر التجارة الالكترونية صناعة ناشئة بالمملكة وتأتي بالتوافق مع رؤية السعودية 2030، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية من 19.6 مليون إلى 24 مليون ما بين عامي 2014 – 2016م.

يذكر أن اللجنة المنظمة تواصل استقبال مشاركات التطبيقات الإلكترونية في المعرض، حيث دعت الشركات التقنية التي تمتلك تطبيقات للمشاركة بركن فيه، لعرض تطبيقاتهم للزوار والتعريف بها وبما تحتويه التطبيقات. كما خصصت اللجنة حسابًا رسميًا على “تويتر” لتسهيل عملية التواصل معها ولمعرفة طرق المشاركة@E_Commerce2017 .

يذكر أن تسعة أعشار شريك استراتيجي للمعرض، وسوق كوم راعي ماسي، وشركة الحلول العربية المتخصصة راعي فضي، وبنك الرياض راعي مصرفي، بالإضافة إلى الرعاة الإعلاميين الثمانية وهم “صحيفة الجزيرة وصحيفة الوئام الإلكترونية وصحيفة عاجل الإلكترونية وقناة روتانا خليجية والقناة السعودية الأولى وإذاعة Mbc Fm، بالإضافة إلى رعاة السوشل ميديا حساب سائح تيوب وعين الرياض.

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