تدريب شباب المملكة واختيار اللاتجاة الصحيح بلاطلاع على ملتقى أبها الدولي للفرنشايز 2017 

تشارك الكلية التقنية بابها بجناح يضم ما تقدمة الكلية من تدريب وتطوير وخدمة مجتمعية للشباب هذا الوطن ، وقد قدم المعرض العديد من مجسمات تخص ما يتدرب علية المتدربون من مشروع توطين قطاع الاتصالات بالتعاون مع هدف بالموارد البشرية وكذلك برنامج صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد للصيانة التطوعية وتفعيل دورة في خدمة الاسر المحتاجة ، وما تقدمة الكلية من استشارات هندسية ومعمارية وتحكيم وخدمة للمجتمع ، وبرامج تدريبية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس بالفترتين الصباحية والمسائية . وقد قام عميد الكلية ووكلائة بزيارة الجناح وتم من خلال زيارتهم استقبال الزوار والرد على استفسارات الزوار وما تقدمة الكلية من برامج تدريبية تخدم القطاعين العام والخاص والمسؤولية المجتمعية ، ومن جهة ما قال عميد الكلية أ. الحسين بن سالم آل عثمان الكلية تسعى إلى نشر ثقافة التعرف على استخدام الاسم الرئيسي كوكلاء للشركات والمؤسسات المانحة للأسم التجاري «الفرنشايز» وهذا بطبيعة الحال مسؤولية مشتركة بين طالب الأسم التجاري والشركة المانحة للأسم .

وقد قام وفد من متدربي الكلية بزيارة رسمية للمعرض اطلع من خلال الزيارة على الشركات الوطنية وأيضا بعض الشركات الأجنبية المانحة للفرنشايز والتعرف على طرق الدعم المالي من قبل الموارد البشرية “هدف” ومعهد ريادة الاعمال الوطني . صرح بذلك مدير العلاقات العامة والإعلام رئيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالكلية المهندس | إبراهيم بن محمد مُرفت .

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