جمعية التنمية الأسرية بجازان تنظم البرنامج التدريبي (تنمية مهارات المصلحيين الأسريين )  

ضمن حزمة برامجها التأهيلية لعام 2017م نظمت جمعية التنمية الأسرية في منطقة جازان البرنامج التدريبي (تنمية مهارات المصلحين الأسريين ) والذي نفذه مركز إصلاح للتنمية الأسرية بالرياض.

برعاية كريمة من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.

وذلك خلال الفترة : ( 8 ــــ 12 / 5 / 1438هـ ) بواقع خمسة وعشرين ساعة تدريبية بفندق راديسون بلو بجازان.

حيث قدم البرنامج نخبة من مدربي المركز وقد استفاد من الدورة(31 ) متدرباً بمنطقة جازان ، وقد تم الاتفاق بين الجمعية وهؤلاء المستشارين على تفعيل أدوارهم في جهات عملهم الرسمية والتطوعية.