 جمعية التنمية الأسرية بجازان تنظم البرنامج التدريبي (تنمية مهارات المصلحيين الأسريين )   | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

جمعية التنمية الأسرية بجازان تنظم البرنامج التدريبي (تنمية مهارات المصلحيين الأسريين )  

جمعية التنمية الأسرية بجازان تنظم البرنامج التدريبي (تنمية مهارات المصلحيين الأسريين )  
فيفاء أون لاين ـ جازان
ضمن حزمة برامجها التأهيلية لعام 2017م نظمت جمعية التنمية الأسرية في منطقة جازان البرنامج التدريبي (تنمية مهارات المصلحين الأسريين ) والذي نفذه مركز إصلاح للتنمية الأسرية بالرياض.
برعاية كريمة من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.
وذلك خلال الفترة : ( 8 ــــ 12 / 5 / 1438هـ ) بواقع خمسة وعشرين ساعة تدريبية بفندق راديسون بلو بجازان.
 حيث قدم البرنامج نخبة من مدربي المركز وقد استفاد من الدورة(31 ) متدرباً بمنطقة جازان ،  وقد تم الاتفاق بين الجمعية وهؤلاء المستشارين على تفعيل أدوارهم في جهات عملهم الرسمية والتطوعية.

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