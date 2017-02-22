تنمية الطوال تدشن “ملتقى مرابطي الحد الجنوبي”

دشنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الطوال بمنطقة جازان أمس، “ملتقى مرابطي الحد الجنوبي”، وذلك لتكريم مصابي وأسر الشهداء من أبناء المحافظة ومراكزها وقراها.

وانطلقت نشاطات البرنامج، بزيارة لجنة الملتقى لعدد من الأسر بمنازلهم لمواساتهم وتلمس احتياجاتهم وتقديم الهدايا تخليداً لذكرى الشهداء وتكريماً للمصابين.

ويأتي البرنامج تقديراً لدور الشهداء والمصابين الخالد في خدمة الوطن والدفاع عنه، وتنمية وغرس قيم الفخر والعزة والكرامة في نفوس أبناء الوطن لاستلهام روح التضحية والانتماء وحب الوطن.

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