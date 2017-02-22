 تنمية الطوال تدشن “ملتقى مرابطي الحد الجنوبي” | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

تنمية الطوال تدشن “ملتقى مرابطي الحد الجنوبي”

تنمية الطوال تدشن “ملتقى مرابطي الحد الجنوبي”
فيفاء أون لاين - الطوال

دشنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الطوال بمنطقة جازان أمس، “ملتقى مرابطي الحد الجنوبي”، وذلك لتكريم مصابي وأسر الشهداء من أبناء المحافظة ومراكزها وقراها.
وانطلقت نشاطات البرنامج، بزيارة لجنة الملتقى لعدد من الأسر بمنازلهم لمواساتهم وتلمس احتياجاتهم وتقديم الهدايا تخليداً لذكرى الشهداء وتكريماً للمصابين.
ويأتي البرنامج تقديراً لدور الشهداء والمصابين الخالد في خدمة الوطن والدفاع عنه، وتنمية وغرس قيم الفخر والعزة والكرامة في نفوس أبناء الوطن لاستلهام روح التضحية والانتماء وحب الوطن.

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