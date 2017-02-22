 تنمية وادي جازان تنظم ملتقى الطفل الثاني | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

تنمية وادي جازان تنظم ملتقى الطفل الثاني

تنمية وادي جازان تنظم ملتقى الطفل الثاني
فيفاء أون لاين- جازان

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز وادي جازان بمنطقة جازان بعد غدٍ، ملتقى الطفل الثاني، ضمن البرامج الاجتماعية للجنة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.
ويتضمن الملتقى العديد من الأركان للأطفال كالرسم على الوجه والتصوير وتركيب المكعبات والبرامج المسرحية وألعاب الذكاء، إضافة إلى ركن الأعمال اليدوية ، والعديد من المسابقات والجوائز.

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