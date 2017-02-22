تنمية وادي جازان تنظم ملتقى الطفل الثاني

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز وادي جازان بمنطقة جازان بعد غدٍ، ملتقى الطفل الثاني، ضمن البرامج الاجتماعية للجنة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

ويتضمن الملتقى العديد من الأركان للأطفال كالرسم على الوجه والتصوير وتركيب المكعبات والبرامج المسرحية وألعاب الذكاء، إضافة إلى ركن الأعمال اليدوية ، والعديد من المسابقات والجوائز.

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