الإعلان عن تفاصيل التأمين الطبي لمنسوبي التعليم‎ .. غداً

يعقد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى غداً “الخميس”، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل التأمين الطبي الاختياري لمنسوبي الوزارة.

وقالت مصادر مطلعة، وفقا لصحيفة “مكة”، إنه من المتوقع أن تبدأ شركات التأمين في استقبال طلبات منسوبي الوزارة الذين يشكلون نحو نصف مليون موظف، بشكل تدريجي بحسب المختصين.

وأفادت المصادر، أن القطاع الصحي الحكومي سيشارك في العلاج بأجر مع القطاع الأهلي، حيث تسعى الوزارة لذلك ضمن خطط رفع العائدات من العلاج بأجر في مستشفيات حكومية.

من جانبه، قال ممثل القطاعات الصحية الحكومية لدى مجلس الضمان الصحي سابقاً الدكتور راشد الراشد إن القطاع الصحي بالمملكة تطور في الآونة الأخيرة، ما يؤكد أن التأمين الصحي للمعلمين لن يكون ثقيلاً على القطاع الصحي، خاصة أنه سيجري بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن الصحة أمامها الوقت الكافي لمواصلة توسعاتها التي تعمل منذ زمن على رفع الكفاءة والطاقة الاستيعابية، خاصة أن المعلمين يعيلون آلاف الأسر المكونة من أبناء وأزواج.