 شهيد ومصاب إثر سقوط مقذوف على المحكمة العامة بظهران الجنوب | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

شهيد ومصاب إثر سقوط مقذوف على المحكمة العامة بظهران الجنوب

شهيد ومصاب إثر سقوط مقذوف على المحكمة العامة بظهران الجنوب
فيفاء أون لاين- متابعة

سقط اليوم “الأربعاء” مقذوف عسكري على فناء المحكمة العامة بظهران الجنوب ما أدى لاستشهاد رجل أمن وإصابة مقيم هندي، إضافة لحدوث بعض التلفيات في المبنى.

من جهة أخرى قامت إدارة تعليم ظهران الجنوب بتعليق الدراسة للفترة المسائية في مدارس النطاق الأحمر.

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