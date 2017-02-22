شهيد ومصاب إثر سقوط مقذوف على المحكمة العامة بظهران الجنوب

سقط اليوم “الأربعاء” مقذوف عسكري على فناء المحكمة العامة بظهران الجنوب ما أدى لاستشهاد رجل أمن وإصابة مقيم هندي، إضافة لحدوث بعض التلفيات في المبنى.

من جهة أخرى قامت إدارة تعليم ظهران الجنوب بتعليق الدراسة للفترة المسائية في مدارس النطاق الأحمر.