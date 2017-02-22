 “حساب المواطن ” .. يجب الإفصاح عن دخل “أوبر” و”كريم” | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

“حساب المواطن ” .. يجب الإفصاح عن دخل “أوبر” و”كريم”

“حساب المواطن ” .. يجب الإفصاح عن دخل “أوبر” و”كريم”
حساب المواطن
فيفاء أون لاين- متابعة

أوضح المشرف العام على “حساب المواطن” ماجد العصيمي، أن المسجلين في البرنامج مطالبون بالإفصاح عن دخولهم الإضافية من العمل في “أوبر” و”كريم”، مشيراً إلى أن عدد المسجلين المستفيدين من الحساب بلغ 10.5 مليون مستفيد.

وأضاف العصيمي، وفقاً لـ”الوطن”، أن أي نشاط يدر دخلاً إضافياً للمواطن يجب الإفصاح عنه، نافياً وجود تعاون بين تلك الشركات و”حساب المواطن”.

وأكد أن البرنامج مربوط بـ17 جهة حكومية أخرى، مضيفاً أنه يمكن الأخذ بمتوسط الدخل المحقق من الأعمال الإضافية خلال 12 شهراً كونه متذبذباً.

وقال المشرف على “حساب المواطن” إن آخر إحصائيات الحساب حتى أمس الثلاثاء تشير إلى أن عدد المستفيدين المسجلين بلغ 3042865 مسجلاً من أرباب الأسر، يتبع لهم نحو 7425078 مستفيداً، بالتالي يصبح عدد المستفيدين فعلياً من الحساب نحو 10.5 مليون مستفيد.

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