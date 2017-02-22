التعليم .. تكشف حقيقة تقديم موعد الإختبارات لشعبان

نفت وزارة التعليم جملةً وتفصيلاً وعنواناً خبر تقديم الاختبارات في شهر شعبان وبداية إجازة نهاية العام الدراسي أول شهر رمضان المبارك، وأكد المتحدث الرسمي عدم صحة الخبر “المختلق” وقال: “غير صحيح” وفقاً لما أوردتهُ “سبق” اليوم .

وكان العصيمي قد كتب تغريدة معلقاً على وسم ‫#تقديم_الاختبارات_قبل_رمضان: ‏”الزملاء والزميلات، مقترحاتكم وآراؤكم محل تقديرنا، والوزارة في هذا ملتزمة بخطة التقويم الدراسي لهذا العام”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل اليوم خبراً لأحد المواقع قال فيه وزير التعليم: “مجلس الوزراء يقرر تقديم الإجازة إلى 1 رمضان، والاختبارات تبدأ يوم 16 شعبان 1438”.

ونصّ خبر الشائعة المتداول على “واتساب” كالآتي: قال وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدها، تقديم موعد بدء الإجازة لنهاية العام الدراسي في جميع مراحل التعليم العام إلى يوم 1 رمضان لعام 1438هـ، على أن تكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 16/ 8/ 1438هـ.