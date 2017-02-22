 شاهد .. فيديو اللحظات الأولى لسقوط المقذوف العسكري على محكمة ظهران الجنوب واستشهاد رجل أمن | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

شاهد .. فيديو اللحظات الأولى لسقوط المقذوف العسكري على محكمة ظهران الجنوب واستشهاد رجل أمن

فيفاء أون لاين- متابعة

وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لسقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون صباح اليوم “الأربعاء” على المحكمة العامة بظهران الجنوب ما أسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة مقيم هندي.

وأظهر المقطع آثار سقوط المقذوف والأضرار التي لحقت بمبنى المحكمة واستشهاد رجل الأمن، وتناثر الدماء على أرضية المكان، وحالة الفزع التي انتابت الموجودين بمحيط سقوط المقذوف.

يذكر أن محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح ومدير شرطة المحافظة العقيد مهدي مجردي وعدداً من مديري الإدارات المعنية تفقدوا مبنى المحكمة واطمأنوا على سلامة الموجودين.

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