 برنامج تدريبي لتأهيل صيادي الأسماك في جازان غدًا | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

برنامج تدريبي لتأهيل صيادي الأسماك في جازان غدًا

برنامج تدريبي لتأهيل صيادي الأسماك في جازان غدًا
فيفاء أون لاين - جازان

تنظم الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمنطقة جازان غدًا ، برنامجاً تدريبياً لتأهيل الصيادين السعوديين للعمل في مراكب الصيد الكبيرة، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة ، وذلك بفندق راديسون بلو .
وأوضح رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمنطقة جازان حمود بن يحيى الشيخ أن الجمعية تستضيف كذلك اجتماعًا لرؤساء ومديري الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالمملكة ، إلى جانب عقد لقاء مفتوح مع صيادي الأسماك .

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