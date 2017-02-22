برنامج تدريبي لتأهيل صيادي الأسماك في جازان غدًا

تنظم الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمنطقة جازان غدًا ، برنامجاً تدريبياً لتأهيل الصيادين السعوديين للعمل في مراكب الصيد الكبيرة، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة ، وذلك بفندق راديسون بلو .

وأوضح رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمنطقة جازان حمود بن يحيى الشيخ أن الجمعية تستضيف كذلك اجتماعًا لرؤساء ومديري الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالمملكة ، إلى جانب عقد لقاء مفتوح مع صيادي الأسماك .

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