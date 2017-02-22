جامعة «أم القرى» تكشف عن أسباب فصل 27 طالبة

أصدرت جامعة ‘‘أم القرى‘‘ بياناً بشأن فصل 27 طالبة خلال الفصل الماضي؛ بسبب مخالفات قالت: ‘‘إنها تتعلق بالتشبه بالرجال، بموجب لائحة حقوق وواجبات الطلاب المقرة من مجلس الجامعة‘‘.

وقالت وحدة الإعلام والاتصال بالجامعة: ‘‘إن أسباب الفصل متعددة بحسب المخالفات التي ارتكبنها، منها ما يتعلق بالمشاجرات، وتصوير الطالبات، ومنها التشبه بالجنس الآخر‘‘.

وأشارت إلى أن مخالفة التشبه ليست بقصة الشعر فحسب، بل بمجموع سلوكيات غير محبذة، فيها تشبه واضح بالرجال، هيئة ولباساً وسلوكاً، مؤكدة أنه محظور شرعياً وأخلاقياً وتربوياً ولا تساهل فيه، وأكَّدت أن تفاصيل المخالفات مثبتة، ويمكن لأولياء الأمور والجهات النظامية المعنية مراجعتها، ولن يتم نشرها حفاظاً على الطالبات.

وشددت على أن الفصل لا يتم إلا بعد فترة متابعة تمتد لـ8 أشهر، وخلالها يتم التنبيه والتوجيه وأخذ التعهدات وجلسات مطولة مع إدارة التأديب، وكل ذلك مثبت في ملف كل طالبة.

وأكَّدت أنه يتاح للطالبات تقديم طلب لتخفيف العقوبة، ويرد عليه من قبل لجنة التأديب باتخاذ القرار المناسب، أو استبدال العقوبة.

وأعربت الجامعة عن أسفها لاضطرارها لمثل هذه القرارات الصارمة، وعزتها إلى أنها تنبع من مسؤوليتها التربوية والأخلاقية والتعليمية.