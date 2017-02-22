اليمن .. مقتل العشرات من الانقلابيين في معارك المخا

أعلن الجيش اليمني اليوم، مقتل العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في مديرية المخا الساحلية، جنوب غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري في حسابه الرسمي على “فيسبوك”، إن العشرات من مليشيا الحوثي وصالح بينهم القيادي الميداني “القانص” قتلوا خلال معركة تحرير جبل النار، شرق المخا.

وأضاف المركز أن “ذلك جاء بالتزامن مع معارك عنيفة بين الطرفين في منطقة يختل شمال مدينة المخا، تكبدت خلالها مليشيا الانقلاب خسائر فادحة.

وتحدث المركز عن تدمير منصات إطلاق صواريخ؛ بغارات للتحالف قرب معسكر خالد بمديرية موزع، غربي محافظة تعز.

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