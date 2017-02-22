مجمع حنظله يفعل الأسبوع الإرشادي و المهني بزيارة للمعهد الصناعي بجازان

نفذ مجمع مدارس حنظلة بن أبي عامر المرحلة المتوسطة والثانوية ضمن برنامج اسبوع الإرشاد التعليمي والمهني حيث طلاب المجمع بزيارة ميدانية مهنية للمعهد الثانوي الصناعي بجازان وقد قام الطلاب بجولة ميدانية على أقسام المعهد حيث اطلع الطلاب على أقسام المعهد التي تشمل التبريد و التكييف وقسم الكهرباء وقسم السباكة وقسم صيانة المحركات والسيارات وقسم الحاسب الآلي و الإدارة وكان برفقة الطلاب المرشد الطلابي للمرحلة المتوسطة المرشد الطلابي أحمد منصور حوذان ومرشد المرحلة الثانوية إبراهيم حسين صميلي ورائد النشاط الطلابي علي غليله وقد أوضح المرشد الطلابي أحمد حوذان بأهمية اسبوع الإرشاد التعليمي والمهني حيث انه يندرج ضمن رؤية 2030 بتعريف الطلاب بالتخصصات التي تتماشى رؤية 2030

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