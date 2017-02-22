“الحمراء بمكة”تحتفي بمليونية “هدية الحاج والمعتمر الخيرية”

إن العطاء والرغبة في تقديم الخير والعون لمن يحتاجهما هما صفتان أساسيتان يتميز بهما المجتمع السعودي، حيث تلعب خدمة ضيوف الرحمن دوراً مهماً في صميم عمل جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية من خلال التوجيهات والمتابعة المستمرة من فضيلة الشيخ صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام رئيس مجلس إدارة الجمعية .

وضمن اللقاءات الشهرية لأهالي مخطط الحمراء بمكة المكرمة تم استضافة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مساء أمس بحضور جمع من أهالي حي الحمراء، وعدد من أعيان منطقة مكة المكرمة، وذلك تقديراً لجهود جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في خدمة ضيوف الرحمن والتي حققت إنجازاً جديداً خلال العام المنصرم بوصولها إلى27 مليون خدمة استفاد منها أكثر من 9 ملايين حاج ومعتمر وزائر .

حيث تخلل اللقاء عرض فيلم تعريفي عن برامج وخدمات الجمعية إلى جانب تقديم خدمات الضيافة المتمثلة في المشروبات الساخنة والباردة والقهوة العربية وسقيا زمزم, ومن ثم الاحتفال بهذا الإنجاز الكبير, والذي اعتبره الأهالي وسام شرف عظيم لأهالي البلد الطاهر في خدمة أغلى ضيف على وجه الأرض منوهين بأن هذه الخدمة توارثها أهالي مكة منذ القدم .

من جانبه قال مدير الجمعية الأستاذ منصور العامر ” إن الجمعية حرصت منذ تأسيسها على تحقيق أهدافها عبر خطة استراتيجية تتخذ من الجذور العربية والإسلامية الأصيلة منهجاً لها في خدمة ضيوف الرحمن وفق معايير الجودة العالمية التي تضمن السلامة الصحية بالاعتماد على التقنيات الحديثة وإدخالها في منظومة تقديم الخدمة، كما نجحت في عقد الشراكات مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية ، وهي ماضية قدماً في تحقيق المزيد من النجاحات في خدمة قاصدي بيت الله الحرام التي ترسم ملامح بلد مشرق بأيدي أبناء أوفياء توارثوا خدمة ضيوف الرحمن عن أجدادهم وحرصوا على ترك بصمة مشرفة في نفوسهم وإظهار الصورة الحسنة لأهل هذه البلاد المباركة “

لافتاً إلى أن «برامج وخدمات الجمعية تعد إحدى نوافذ الخير والعطاء المتجدد في البلد الحرام ، وقد حازت على تقدير كبير من كافة شرائح المجتمع وتفاعل الجمهور مع خدماتها من أجل راحة ضيوف الرحمن فضلاً عن دورها في نشر ثقافة العمل الخيري في نفوس الأبناء عبر المشاركة في مبادرات المدارس وما تحمله من معانٍ مهمة لغرس روح العمل الخيري وكذلك فتح أبواب الخير للمساهمة في البرامج والخدمات بالأساليب التي ترتقي بمكانة ضيوف الرحمن .

وفي الختام شكر الاستاذ عدنان سندي منسق الحي والمشرف على اللقاء الجمعية على مشاركتها في جميع الفعاليات التي تخدم أهالي منطقة مكة المكرمة سائلين الله التوفيق للقائمين على أمرها، وأن يجعل ذلك العمل في ميزان حسناتهم.