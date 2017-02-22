بالصور:معسكر كشفي في الجبيل تحت شعار ” نزاهة “

دارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل اليوم معسكراً كشفياً تحت شعار ” نزاهة ” شارك فيه 100 كشاف من مرحلة الفتيان .

وأفاد مشرف النشاط الكشفي بالإدارة بندر بن عبدالله السبيعي أن المخيم تضمن العديد من الفعاليات من ابرزها الحصول على شارة نزاهة لمجتازي متطلباتها من المشاركين ، بالإضافة الى برامج حوارية وثقافية وفنية ، وتطبيق بعض مفردات الملاحة البرية .

واشار السبيعي الى حرص الهيئة على تحقيق أهدافها التربوية وتعزيز الدور التوعوي في خدمة المجتمع ،وتعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد ، وتنمية الشعور بالمواطنة لدى الكشافين ،وبأهمية حماية المال والمرافق والممتلكات العامة .

وكانت جمعية الكشافة العربية السعودية قد وقعت في شهر مايو 2014 اتفاق شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، اتفقت فيه الجهتين على كمّ من الفعاليات التي يتم تنفيذها في اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي حددته الأمم المتحدة بالتاسع من ديسمبر من كل عام؛ ومنح شارة ” نزاهة ” من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد.