ملتقى أبها للفرنشايز 2017 يمهد لمشروعات سياحية

كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة عن وجود رغبة لدى عدد من رجال الأعمال الذين تواجدوا في ملتقى أبها للفرنشايز 2017 لإنشاء مشروعات تخدم البنية التحتية السياحية للمدينة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، سيكون منها فندق، بالإضافة إلى مطعم تراثي يختص بتقديم أكلات المنطقة الشعبية بطريقة عصرية، وغيرها من المشروعات التي ما زالت في طور الترتيب.

جاء ذلك خلال زيارة العمرة للملتقى، ولقائه برجال الأعمال، وأطلاعه على المعرض المصاحب الذي استقطب 51 شركة عالمية، بجانب ورش العمل التي قدمها متخصيين على مستوى عالي، حظيت بإقبال واسع، مشددا على استعداد فرع الهيئة تقديم كل التسهيلات لتشجيع رجال الأعمال وأصحاب العلامات التجارية لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع ذات الطابع السياحي، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الغرفة التجارية الصناعية بابها في تنظيم الملتقى وعدد من الجهود المصاحبة التي تقدمها لإظهار أبها بالشكل اللائق وهي تحتفل بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م، وتحقيق الفائدة من مثل هذه المناسبة في الترويج لها واستقطاب رجال الأعمال والعلامات التجارية لمواصلة مسيرة تنميتها وتطويرها.