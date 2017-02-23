“تكافل الراجحي” تعلن توقيعها اتفاقية مع “التعليم” لتوفير التأمين الصحي للمعلمين

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني توقيعها اتفاقية مع وزارة التعليم لتقديم خدمات التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي الوزارة.

وذكرت الشركة في بيان لها على موقع تداول، أن الاتفاقية تنص على أن تقوم الشركة بتوفير غطاء تأميني طبي اختياري لكافة منسوبي وزارة التعليم وأسرهم، على أن تبدأ التغطية التأمينية بتاريخ 27/ 4/ 2017، ولمدة سنة ميلادية.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت أنها ستطلق برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم كافة بمميزات عالية وأسعار تنافسية.

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