 “تكافل الراجحي” تعلن توقيعها اتفاقية مع “التعليم” لتوفير التأمين الصحي للمعلمين | فيفاء أون لاين
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

“تكافل الراجحي” تعلن توقيعها اتفاقية مع “التعليم” لتوفير التأمين الصحي للمعلمين

“تكافل الراجحي” تعلن توقيعها اتفاقية مع “التعليم” لتوفير التأمين الصحي للمعلمين
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني توقيعها اتفاقية مع وزارة التعليم لتقديم خدمات التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي الوزارة.
وذكرت الشركة في بيان لها على موقع تداول، أن الاتفاقية تنص على أن تقوم الشركة بتوفير غطاء تأميني طبي اختياري لكافة منسوبي وزارة التعليم وأسرهم، على أن تبدأ التغطية التأمينية بتاريخ 27/ 4/ 2017، ولمدة سنة ميلادية.
يذكر أن وزارة التعليم أعلنت أنها ستطلق برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم كافة بمميزات عالية وأسعار تنافسية.

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