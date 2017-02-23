 تحذير من موجة برد شديدة قادمة على مناطق المملكة | فيفاء أون لاين
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

تحذير من موجة برد شديدة قادمة على مناطق المملكة

تحذير من موجة برد شديدة قادمة على مناطق المملكة
فيفاء أون لاين - متابعة

توقع باحث فلكي أن تشهد مناطق المملكة بدايةً من اليوم (الخميس) ولمدة 13 يوماً، أجواء شديدة البرودة تتخللها أمطار من متوسطة إلى شديدة، على أن تضرب بعض المناطق المفتوحة موجة غبار شديدة طوال تلك الأيام.
وبيّن المختص في مجال الطقس سلمان الرمضان وفقاً لـ”الشرق”، أن تلك الأيام يطلق عليها ظاهرة العقرب الثانية دلالة على البرد الذي يدمي ولا يقتُل، لافتاً إلى أن البرد يكون فيها شديداً وتقوى فيه الرياح.
وأوضح أن أهم ما يميز الحالة الجوية في تلك الأيام هو الحالة المطرية والتي تبدأ خفيفة في ساعات المساء ثم تكون متوسطة وقوية في ساعات الصباح والنهار، متوقعاً أن تستمر درجات الحرارة كما هي حالياً بحيث تكون الأجواء باردة صباحاً، وتبدأ في الاعتدال لاحقاً مع مرور ساعات اليوم.
وفي السياق نفسه، شهدت الأجزاء الشمالية من العاصمة الرياض الليلة، هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعدية؛ الأمر الذي تسبب في التأثير على حركة المرور بطرق شمال العاصمة.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*