تحذير من موجة برد شديدة قادمة على مناطق المملكة

توقع باحث فلكي أن تشهد مناطق المملكة بدايةً من اليوم (الخميس) ولمدة 13 يوماً، أجواء شديدة البرودة تتخللها أمطار من متوسطة إلى شديدة، على أن تضرب بعض المناطق المفتوحة موجة غبار شديدة طوال تلك الأيام.

وبيّن المختص في مجال الطقس سلمان الرمضان وفقاً لـ”الشرق”، أن تلك الأيام يطلق عليها ظاهرة العقرب الثانية دلالة على البرد الذي يدمي ولا يقتُل، لافتاً إلى أن البرد يكون فيها شديداً وتقوى فيه الرياح.

وأوضح أن أهم ما يميز الحالة الجوية في تلك الأيام هو الحالة المطرية والتي تبدأ خفيفة في ساعات المساء ثم تكون متوسطة وقوية في ساعات الصباح والنهار، متوقعاً أن تستمر درجات الحرارة كما هي حالياً بحيث تكون الأجواء باردة صباحاً، وتبدأ في الاعتدال لاحقاً مع مرور ساعات اليوم.

وفي السياق نفسه، شهدت الأجزاء الشمالية من العاصمة الرياض الليلة، هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعدية؛ الأمر الذي تسبب في التأثير على حركة المرور بطرق شمال العاصمة.

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