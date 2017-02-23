الأمير عبدالله بن مساعد يصدر قرارا بترقية حامد السريعي مدير مكتب الشرقية للثالثة عشرة

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز قرارا بترقية مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية الأستاذ حامد بن سعيد السريعي للمرتبة الثالثة عشرة .

وجاء هذا القرار نظير التميز الإداري الذي يتمتع به السريعي الذي تقلد من قبل إدارة مكتبي الهيئة العامة للرياضة بمنطقتي جازان وعسير وشغل عدة مهام إدارية ورياضية خلال مسيرته العملية السابقة .

هذا وعبر السريعي عن بالغ شكره وتقديره للأمير عبدالله بن مساعد ، وأكد أنه يسعى بإذن الله ومساعدة كافة منسوبي مكتب الشرقية إلى العمل الدؤوب لما فيه صالح رياضة وشباب الشرقية والمملكة بشكل عام ، وأن هذه الترقية دافع له للمزيد من خدمة الوطن الغالي .

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