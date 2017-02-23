 اللقاء الأول لفريق الإرشاد المهني بتعليم محافظة صبيا | فيفاء أون لاين
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 23 فبراير 2017 ميلاديا

اللقاء الأول لفريق الإرشاد المهني بتعليم محافظة صبيا

اللقاء الأول لفريق الإرشاد المهني بتعليم محافظة صبيا
نوال الفيفي_صبيا

عقد اليوم الخميس 26_5_1438 هـ قسم التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا ممثلاً في فريق الإرشاد المهني اجتماعه الأول بحضور المشرف على تنفيذ البرنامج المهني الأستاذ/ فيصل حسن معافا وفريق عمل الإرشاد المهني من المرشدين الطلابيين في مكتب رئيس القسم .
بدأ الاجتماع باستعراض خطة الأسبوع التعليمي والمهني حيث تحدث المعافا عن أهداف الأسبوع التعليمي والمهني والجدول الزمني له وعلاقته بالتربية المهنية في المراحل الدراسية ودور قسم التوجيه والإرشاد في الأسبوع التعليمي والمهني ثم استعراض بعض الجهات المشاركة في الملتقى المهني والمدارس المستهدفة من الملتقى لهذا العام بعدها تم توزيع المهام على المرشدين ثم أتيحت الفرصة للمداخلات وإبداء الآراء والمقترحات من فريق الإرشاد المهني.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*