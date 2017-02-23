اللقاء الأول لفريق الإرشاد المهني بتعليم محافظة صبيا

عقد اليوم الخميس 26_5_1438 هـ قسم التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا ممثلاً في فريق الإرشاد المهني اجتماعه الأول بحضور المشرف على تنفيذ البرنامج المهني الأستاذ/ فيصل حسن معافا وفريق عمل الإرشاد المهني من المرشدين الطلابيين في مكتب رئيس القسم .

بدأ الاجتماع باستعراض خطة الأسبوع التعليمي والمهني حيث تحدث المعافا عن أهداف الأسبوع التعليمي والمهني والجدول الزمني له وعلاقته بالتربية المهنية في المراحل الدراسية ودور قسم التوجيه والإرشاد في الأسبوع التعليمي والمهني ثم استعراض بعض الجهات المشاركة في الملتقى المهني والمدارس المستهدفة من الملتقى لهذا العام بعدها تم توزيع المهام على المرشدين ثم أتيحت الفرصة للمداخلات وإبداء الآراء والمقترحات من فريق الإرشاد المهني.



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