ورشة عمل للمواكبة الاعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017

تنظم اللجنة الإعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد ورشة عمل (المواكبة الإعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 ) اعتبارا يوم الأحد 6 جمادى الآخرة بمقر العمادة بلعصان، على أن تستمر لمدة 5 أيام.

وسيقدم الورشة أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ساعد الساعد، إذ يملك خلفية واسعة في مجال الإعلام السياحي من خلال العديد من الدورات والورش التي قدمها والمشاركات الأخرى، كما أنه يحمل الدكتورارة في الصحافة والنشر الالكتروني، والماجستير في مجالي التكنولوجيا واقتصاديات الإعلام، وهو مشرف على برامج التدريب لطلاب وطالبات الإعلام قسم الإعلام بالجامعة، وكاتب في صحيفة الحوار الجزائرية، وعضو في العديد من لجان التحكيم والبحوث، فضلا عن تأليفه ل 6 كتب ودراساته العلمية.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمناسبة المتحدث الرسمي والمشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت أن الورشة تأتي إيمانا بأهمية دور إعلاميين المنطقة في إظهار وإبراز المناسبة، مقدما الشكر لعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور مبارك بن سعيد بن حمدان لتعاونه في سبيل إقامة الورشة وتفعيل دور الجامعة في هذا الإطار، مشيرا إلى قرب تجهيز مقر المركز الإعلامي بمركز الملك فهد الثقافي بقرية المقتاحة لخدمة الإعلاميين.

وأضاف: “أن اللجنة لن تألوا جهدا في تقديم كافة ما يحتاجه الإعلاميين وإشراكهم في الحدث الكبير، لاسيما وأن سمو أمير المنطقة وجه باعتبارهم أعضاء في المركز الإعلامي دون استثناء”.