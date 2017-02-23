“الصندوق العقاري”.. الأوامر السامية المتداولة لا تخص الصندوق

كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري، حمد العصيمي، اليوم الخميس أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صور لأوامر سامية حول قوائم الانتظار لا يخص الصندوق.

وأوضح العصيمي أن هذه الأوامر السامية تتعلق بآلية تنظيم الدعم السكني الذي تشرف عليه وزارة الإسكان، مشيراً إلى أنها تضمنت كيفية استفادة أصحاب الطلبات المقدمة على صندوق التنمية العقاري من برامج الدعم السكني في حال رغبتهم في ذلك.

وأضاف أن الصندوق ملتزم لجميع من هم على قوائم الانتظار لديه، من خلال برامج تمويلية مدعومة تساهم في تقليص مدد الانتظار وتمكنهم من تملك مساكن ملائمة لهم.

يذكر أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل من قرار لمجلس الوزراء، أعقبها شائعات عن استثناء بعض قوائم الانتظار من آلية التحويل للبنوك المحلية.