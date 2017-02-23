ضمن فعاليات أسبوع الشجرة وفد طلابي يزور بلدية فيفاء

استقبلت بلدية محافظة فيفاء اليوم الأربعاء وفد طلابي من مدرسة العدوين الابتدائية وذلك ضمن فعاليات أسبوع الشجرة الـ 40 تحت شعار ” الشجرة حياتنا ” حيث قام الطلاب بزيارة لقسم الزراعة وجولة لمشتل البلدية استمعوا من منسوبي القسم لشرح على أنواع النباتات وكيفية زراعتها وعمل المشتل ومراحل إنتاجه والاهتمام بالأشجار والزهور وعملية زيادة المسطحات الخضراء كما شارك الطلاب في زراعة بعض الشتلات .

وقد قدمت بلدية محافظة فيفاء ممثلا بمنسوبي قسم الزراعة هدايا على الطلاب كما قدمت ابتدائية العدوين شهادة شكر وتقدير للبلدية على حسن استقبالهم وتفاعلهم مع الطلاب وجهودهم في فعاليات أسبوع الشجرة .