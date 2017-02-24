قسم الرقابة الصحية للقسم النسائي ببلدية صبيا يشارك في المعرض الثاني ” معا… صبيا بلا ضنك”

شارك قسم الرقابة الصحية للقسم النسائي بالبلدية صباح أمس الأربعاء، في المعرض التوعوي الثاني”لحمى الضنك” تحت شعار (معا…صبيا بلا ضنك) المقام بالمدرسة الثانوية الثانية بالمحافظة بقيادة سلمى أبو ذياب.

حضر المعرض عدد من مديرات المدارس المشاركات في المعرض، والمنسقات، بالإضافة إلى حضور موظفات القسم النسائي للبلدية ومركز الرعاية الصحية للمحافظة.

بدأت فعاليات المعرض بكلمة ترحيبية تلتها آيات للذكر الحكيم، ومن ثم ألقيت كلمة لمديرة المدرسة، قدم بعدها مركز الرعاية الصحية كلمته التي بين فيها أهم الأسباب التي تؤدي إلى المرض مع التطرق لسبل الوقاية منه والتعريف بالإجراءات التي يجب مراعاتها عند الإصابة بالمرض، بعد ذلك قدم قسم الرقابة الصحية للبلدية كلمته التعريفية التي تضمنت الحديث عن أهم الأقسام المسندة للقسم والمتمثلة في قسم الرقابة الصحية الذي يشرف على عملية الرقابة والمعاينة للمحلات والمشاغل النسائية، بجانب العمل على تنفيذ البرامج التوعوية للمنشئات الغذائية، وقسم العلاقات العامة الذي يهتم بإعداد الأخبار والتقارير ونشرها واستقبال المقترحات وتنفيذ الحملات الثقيفية، وقسم تطوير وتحسين الأداء الذي يهتم بالمهام الإلكترونية والمرافق البلدية والأسر المنتجة، بالإضافة إلى التطرق للتعريف بدور البلدية في مكافحة البعوض المسبب “لحمى الضنك” عن طريق المكافحة بشقيها المكانيكية والكيميائية إضافة لبرامج التثقيف والتوعية.

وفي الختام افتتح المعرض وأطلع الحضور على أركانه التي احتوت برشورات و كتيبات ومجسمات تعريفية بالمرض وأسبابه وطرق الوقاية منه، بعد ذلك قدم الجميع شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح المعرض.