 بالصور: صيانة أرصفة الشوارع وأحواض الزهور بصبيا | فيفاء أون لاين
الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 24 فبراير 2017 ميلاديا

بالصور: صيانة أرصفة الشوارع وأحواض الزهور بصبيا

بالصور: صيانة أرصفة الشوارع وأحواض الزهور بصبيا
صبيا- فيفاء أون لاين

بتوجيه واهتمام من رئيس بلدية صبيا المهندس مشهور قاسم الشماخي، تقوم البلدية وبإشراف ومتابعة من قسم إدارة المشاريع بالإستمرار في تحسين وتطوير مداخل المدينة الرئيسية، إضافة لصيانة الأرصفة وأحواض الزهور على الطريق الدولي الذي يربط بين صبيا وبيش شمالا، وبين صبيا وجازان جنوبا.

وأضاف الشماخي أن البلدية تسعى إلى استكمال سلسلة المشاريع التي تعنى بتطوير وتحسين المداخل، علاوة على صيانة الأرصفة وأحواض الزهور لبقية الطرق وفق عمليات صيانة منظمةومدروسة بهدف أن تشمل كل مسارات وطرق المدينة.

 

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