“الفيفي” يتبرع بأستراحتة لاحتفالات ورحلات وتكريم تعليم فيفاء مجانا

تلقت فيفاء أون لاين رسالة من الأستاذ /أحمد سالم الحربي الفيفي أعلن فيها تبرعه بإستراحته التي تقع على خط الحزام ذبوب بفيفاء لإقامة الإحتفالات والرحلات والتكريم لمدارس فيفاء والمعهد العلمي ومدارس تحفيظ القران بفيفاء دون أي مقابل مادي .

علمًا أن تلك الأستراحة تقع في موقع غابة من الاشجار والمناظر الخلابة وهي تتكون من قسمين رجال ونساء وتتميز بنافورة ومجالس ومواقف سيارات .

وأشار الى ان محبته لصحيفة “فيفا اون لاين ” دفعه إلى أن تكون “فيفاء أون لاين” اول من يعلم بذلك ، ونحن بدورنا نشكر الأستاذ / أحمد على هذه البادرة الطيبة والبشرى السارة التي بدورنا ننقلها لتعليم فيفاء ، سائلين الله ان يرزقه الأجر والثواب .